Maurizio Costanzo: svelate le cause della morte

La notizia della morte di Maurizio Costanzo, avvenuta in una clinica romana nella giornata di ieri (24 febbraio) ha lasciato sgomenti parenti, amici stretti e colleghi.

Nonostante l’età avanzata del conduttore, infatti, nessuno si sarebbe aspettato che il suo quadro clinico avrebbe potuto aggravarsi in tempi così rapidi.

Le cause della morte

A ricostruire gli ultimi giorni di vita di Costanzo ci ha pensato nelle scorse ore il Corriere, che ha rivelato come il conduttore sarebbe rimasto vigile fino all’ultimo. Il giornale ha parlato in modo generico di problemi al cuore con cui il giornalista ha dovuto fare i conti negli ultimi anni e che l’hanno costretto ad una lunga serie di ricoveri in tempi non sospetti.

Ad ogni modo sembra che le sue condizioni di salute siano precipitate nel giro di pochissimo, tanto è vero che in base a quanto riporta il Corriere la stessa moglie Maria De Filippi sarebbe rimasta assolutamente scioccata dalla sua scomparsa, che concretamente nessuno si sarebbe mai aspettato.

Stando alle indiscrezioni, infatti, la morte di Maurizio Costanzo sarebbe sopraggiunta subito dopo quello che è stato definito come un intervento di routine, “nulla di grave”.

La camera ardente e i funerali

Già nella giornata di ieri sono state fornite tutte le informazioni per permettere ai suoi affetti più cari e ai suoi seguaci di dargli un ultimo saluto. La camera ardente di Maurizio Costanzo sarà aperta quest’oggi alle 10:30 in Campidoglio, mentre la cerimonia funebre si svolgerà presso la Chiesa degli artisti lunedì 27 febbraio alle ore 15.