Terrificante incidente sull’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce: un maxi tamponamento causato dalla scarsa visibilità dovuta dalla nebbia ha coinvolto circa 40 veiocli.

Maxi-incidente sulla A26: 40 veicoli coinvolti

Nella prima mattina di oggi, lunedì 7 febbraio, si è consumanto un orrendo incidente sull’autostrada A26, che collega Genova a Gravellona Toce.

Nello specifico, l’incidente si è verificato nel tratto tra Casale Monferrato Sud e il bivio con la A21 Torino-Piacenza Brescia, nel comune di Mirabello Monferrato in direzione Liguria, poco prima della galleria di San Salvatore Monferrato.

Il primo bilancio vede coinvolte circa 40 automobili e 4 tir, protagonisti di un violento tamponamento a catena che ha causato 2 morti e 10 feriti per ora.

Incidente sulla A26: visibilità ridotta a causa della nebbia

Secondo le prime ricostruzioni, il terribile incidente sarebbe stato causa della scarsa visibilità dovuta alla fitta nebbia che ricopriva le strade durante la mattinata. Complice il classico traffico dell’austostrada in quella fascia oraria, si è verificato lo scenario peggiore.

Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire i soccorsi del caso, anche se fortunatamente nessuno dei feriti versa in condizioni gravi o di pericolo di vita. Attualmente si segnalano almeno quattro chilometri di coda in direzione Genova.