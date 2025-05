Maxivincita al Superenalotto: 35 milioni a Desenzano del Garda

Una vincita straordinaria

La fortuna ha baciato un giocatore di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, che ha centrato il jackpot del Superenalotto, portando a casa la sorprendente somma di 35.415.534,71 euro. La combinazione vincente, composta dai numeri 2, 49, 72, 19, 23, 46 con Jolly 71 e Superstar 88, è stata giocata in una storica tabaccheria della zona.

Questo evento segna il secondo , dopo che un altro fortunato vincitore aveva già incassato 88,2 milioni di euro a Roma lo scorso marzo.

Il ritorno della fortuna sul lago di Garda

Questa vincita rappresenta un importante ritorno della fortuna sul lago di Garda, che non vedeva un jackpot di prima categoria dal 15 ottobre dell’anno scorso, quando una schedina vincente era stata giocata a Riva del Garda. Con un montepremi di 89,2 milioni di euro, quella vincita aveva già fatto parlare di sé. Da quando il Superenalotto è stato lanciato nel 1997, sono state realizzate ben 134 vincite con il 6, dimostrando l’attrattiva di questo gioco che continua a far sognare gli italiani.

La tassa sulla fortuna e il futuro del jackpot

Con questa nuova vincita, il sistema del Superenalotto continua a dimostrare la sua capacità di generare premi enormi. Tuttavia, è importante notare che circa 7 milioni di euro di questa somma andranno a rimpinguare le casse dello Stato, grazie alla cosiddetta “tassa sulla fortuna”, che prevede un prelievo del 20% sulle vincite superiori a 500 euro. Con il prossimo concorso, il jackpot ripartirà da 4,2 milioni di euro, mantenendo alta l’attenzione dei giocatori.

Statistiche e curiosità sul Superenalotto

Il jackpot più alto mai registrato nel Superenalotto risale al 2023, quando un incredibile premio di 371 milioni di euro è stato vinto con un sistema a 90 quote. Al secondo posto si trova la vincita di 209 milioni di euro avvenuta nell’estate del 2019 a Lodi. La matematica gioca un ruolo fondamentale in questo gioco: ci sono 622 milioni di combinazioni possibili per centrare la sestina vincente. La nuova formula di gioco, introdotta nel 2016, ha contribuito a incrementare il montepremi, destinando una parte maggiore della raccolta al jackpot e introducendo premi istantanei.

Le regioni più fortunate

La Lombardia, con questa vincita, si posiziona al nono posto tra le regioni con il maggior numero di vincite di prima categoria nel Superenalotto. La Campania rimane in testa con 20 vincite, seguita dal Lazio con 17. È interessante notare che due regioni, la Valle d’Aosta e il Molise, non hanno mai registrato un a oggi. I vincitori hanno 90 giorni di tempo per presentare la ricevuta della giocata vincente, sia presso gli uffici di Milano che di Roma, per incassare il premio.