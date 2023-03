Mediaset, spunta un tweet contro Venier e D'Urso: "Ci scusiamo per il disagio"

Mediaset, spunta un tweet contro Venier e D'Urso: "Ci scusiamo per il disagio"

Movimenti anomali sull’account Twitter ufficiale di Mediaset. Nelle ultime ore è comparso un tweet al vetriolo contro Mara Venier e Barbara D’Urso: l’azienda si è giustificata parlando di “hackeraggio”.

Domenica 26 marzo, Barbara D’Urso è comparsa in video all’interno del programma di Mara Venier, in onda sul primo canale della televisione di Stato. E’ proprio in questo momento che il profilo Twitter ufficiale di Mediaset ha sganciato un tweet al vetriolo contro le due conduttrici. Lo ha fatto tra i commenti al cinguettio del giornalista Fabio Fabbretti, che ha postato il filmato dell’intervento di Carmelita.

Il tweet di Mediaset prontamente rimosso

Mediaset ha così commentato l’intervento della D’Urso nel programma della Venier:

“Che cosa antipatica. Tr**e mi pare azzeccato Silvy”.

Il senso di questo tweet è da rintracciare nel fatto che Barbara è intervenuta in un programma competitor, proprio mentre su Canale 5 andava in scena una nuova puntata di Verissimo. Pare, infatti, che negli ultimi anni i rapporti tra la D’Urso e Silvia Toffanin siano parecchio tesi.

Mediaset e il tweet al vetriolo: la reazione di Venier e D’Urso

Il tweet di Mediaset, anche se rimasto online per pochissimo tempo, è stato immediatamente intercettato dai fan. L’account ufficiale del Biscione ha così spiegato il fattaccio:

“Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario, potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disagio”.

Pare che un hacker sia riuscito ad impossessarsi del profilo di Mediaset. Mentre la D’Urso non ha commentato la vicenda, la Venier ha tuonato: “Molto brutto“.