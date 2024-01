Si apre un insperato spiraglio per gli ostaggi israeliani: una delegazione è partita per il Cairo in vista di nuovi colloqui

Ogni tipi di coloquio era fermo ormai da una settimana, quando un raid dell’esercito di Israele aveva ucciso il numero due di Hamas, Saleh al-Arouri, a Beirut. Per gli ostaggi di Tel Aviv le speranze di una liberazione dalle ginfie dei terroristi di Hamas erano ridotte al lumicino, ma ora si è aperto un nuovo spiraglio.

Delegazione di Israele al Cairo: si discute degli ostaggi

Sì, perché secondo quanto si apprende, una delegazione di Israele sarebbe partita nelle scorse ore alla volta dell’Egitto per ri-aprire nuovamente i colloqui per provare a trovare un accordo sulla liberazione degli ostaggi catturati da Hamas lo scorso 7 dicembre. Il dialogo tra le due forze in campo era fermo ormai da una settimana, bloccato dall’uccisione di Saleh al-Arouri. A riportare per prima la notizia, è stata la testa progressista israeliana ‘Haaretz‘, che ha descritto la vicenda nei dettagli nell’apertura di questa mattina.

Delegazione di Israele al Cairo: òe foto degli ostaggi

Nel frattempo, le famiglie di quattro ostaggi hanno diffuso le foto delle loro figlie, scattate poco dopo essere state fatte prigioniere dai terroristi. Il ‘Daily Mail’ ha pubblicato gli scatti in queste ore, con l’obiettivo di forzare la mano su un possibile nuovo accordo in merito alla liberazione delle tante persone rapite il 7 ottobre scorso e che ancora non hanno potuto fare ritorno a casa. In particolare, sono state pubblicate le foto di tre diciannovenni Karina Ariev, Agam Berger e Daniela Gilbo e della diciottenne Liri Albag.