Melissa Satta e Berrettini verso le nozze? La clamorosa indiscrezione

Melissa Satta e Matteo Berrettini fanno coppia fissa ormai da alcuni mesi e, secondo i rumor in circolazione, i due potrebbero essere pronti per le nozze.

Melissa Satta e Berrettini verso i fiori d’arancio

Dopo aver tenuto la loro storia al riparo da occhi indiscreti, Melissa Satta e Matteo Berrettini sono usciti allo scoperto e, dopo gli ultimi successi ottenuti a Wimbledon, il tennista si è mostrato più felici e innamorato che mai insieme alla sua compagna. Secondo i rumor in circolazione molto presto i due potrebbero recarsi insieme all’altare ma, al momento, sulla questione non vi sono conferme e in tanti, sui social, sono impazienti di saperne di più.

Per Melissa Satta quella con Berrettini è la prima storia importante dopo quella avuta con Mattia Rivetti (l’imprenditore a cui è stata legata per oltre un anno dopo l’addio al marito, Kevin Prince Boateng). La showgirl ha anche ammesso che in futuro le piacerebbe avere un altro figlio (è già madre di un bambino, Maddox). In tanti tra i suoi fan sono curiosi di sapere dunque se Berrettini continuerà ad essere la persona giusta per lei e se i due in futuro costruiranno insieme una famiglia. Al momento sulla questione non è dato sapere di più.