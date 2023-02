Meloni ribadisce il no alle dimissioni di Donzelli e Delmastro: "Non ce n'è bisogno"

Meloni ribadisce il no alle dimissioni di Donzelli e Delmastro: "Non ce n'è ...

Dopo un summit in Prefettura a Milano Meloni ribadisce il no alle dimissioni di Donzelli e Delmastro ed avverte: "Ognuno focalizzi da che parte stare"

Giorgia Meloni ribadisce il no alle dimissioni di Giovanni Donzelli ed Andrea Delmastro: “Non ce n’è bisogno”.

La premier spiega ancora che le informazioni non erano secretate e che erano state pubblicate e spiega dopo un incontro in prefettura a Milano: “Non penso ci sia bisogno di dimissioni: la Procura fa il suo lavoro, il ministero della Giustizia anche e ha già detto che quelli non erano documenti coperti da segreto”.

No alle dimissioni di Donzelli e Delmastro

Giorgia Meloni ha ribadito questi concetti rispondendo a chi le chiedeva se il vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro si debbano dimettere.

“Mi pare che le informazioni sensibili che sono state utilizzate nel dibattito in aula fossero già state pubblicate sui giornali. Non ho motivo di credere che quello che sta sulla stampa non possa andare in Parlamento”. E sul tema della mobilitazione anarchica?

“Ognuno focalizzi da che parte stare”

“Stiamo monitorando, facciamo del nostro meglio per prevenire dove possibile questi fenomeni, ma penso che la postura complessiva delle istituzioni in questo possa fare la differenza”.

E in chiosa: “Non bisogna fare l’errore di pensare che magari per fare politica – e lo dico a 360 gradi – si debba utilizzare un tema del genere. Non voglio fare allarmismo ma è importante che tutti focalizziamo da che parte stare”.