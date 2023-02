Menopausa e capelli: consigli utili e rimedi naturali

La menopausa è un periodo difficile anche per i capelli che sono più deboli, ma per evitarne la caduta è bene affidarsi a un integratore naturale.

La fase della menopausa non è facile per nessuna donna, ma oltre a tutti i sintomi e disturbi che comporta, anche la chioma ne risente. Infatti, durante la menopausa i capelli possono apparire più deboli e tendere a cadere. Per questa ragione, è bene affidarsi ad alcuni consigli e rimedi naturali che possano stimolarne la crescita.

Menopausa e capelli

Il periodo della menopausa comporta una serie di sintomi e di condizioni che coinvolgono tutto il corpo e l’organismo, in generale. Le vampate di calore, l’aumento di peso, gli sbalzi di umore sono solo alcuni degli effetti che questa fase comporta. Persino il cuoio capelluto risente di questa fase con i capelli che vanno incontro a indebolimento.

La menopausa e capelli vanno di pari passo dal momento che, durante questo periodo, i capelli sono maggiormente soggetti a indebolimento per cui tendono a cadere rapidamente. Il problema è sicuramente dovuto alla riduzione degli ormoni femminili, ovvero estrogeni e progesterone che portano ad avere capelli più sottili e maggiormente diradati.

Inoltre, in questa fase il capello cresce in maniera molto più lenta rispetto ad altri periodi dell’anno. In più, si ha un aumento degli androgeni che portano ad alterare il ciclo del capello per cui si ha una caduta maggiore rispetto al solito con una riduzione dei follicoli piliferi. Durante la menopausa, i capelli vanno incontro a un diradamento cospicuo.

Questo diradamento tende a manifestarsi soprattutto nella zona anteriore, sui lati o anche nella parte superiore della testa. In alcuni casi molto gravi, il binomio menopausa e capelli comporta anche una perdita della chioma sotto la doccia con ciocche che rimangono attaccate alla spazzola. I capelli radi o deboli sono proprio una delle cause di questa fase che vive la donna.

Menopausa e capelli: consigli

Questa fase che vive la donna e che comporta dei cambiamenti sia fisici che fisiologici si può sicuramente attenuare e risolvere perché il binomio menopausa e capelli si tratta con rimedi naturali e accorgimenti che permettono di avere una chioma e capigliatura maggiormente lucente e folta prevenendo il rischio di calvizie.

Prima di tutto, bisogna iniziare ad apportare alcune buone abitudini nel proprio stile di vita, a partire da una buona alimentazione che è alla base di tutto. Si consiglia uno stile di vita sano caratterizzato dall’eliminazione del fumo che è molto dannoso per la salute del capello e poi va a danneggiare il cuoio capelluto.

Oltre al fumo, bisogna anche cercare di limitare il consumo di grassi cercando di abolirli dalla propria dieta. La dieta, in questa fase, deve essere il più possibile equilibrata e ben bilanciata ricca di nutrienti come vitamine, proteine e ferro che aiutano anche a salvaguardare il cuoio capelluto e il benessere del capello, in generale.

Le maschere a base di componenti naturali da lasciare in posa il tempo necessario possono sicuramente aiutare a fortificare il capello e renderlo più lucente e sano. Ci sono poi degli integratori e delle lozioni come Foltina Plus che hanno una azione positiva sul capello che appare molto più lucente e brillante.

Menopausa e capelli: integratore naturale

Considerando che durante la menopausa i capelli possono andare incontro a indebolimento e diradamento, per evitare il problema della calvizie, gli esperti e gli stessi consumatori consigliano di affidarsi a un rimedio naturale come Foltina Plus, uno spray professionale che si usa anche nei saloni di bellezza e pensato per il benessere della chioma che aiuta a combattere la caduta.

Si tratta infatti di una lozione spray anticaduta adatta per qualsiasi tipo di capello e ottima anche da portare in viaggio proprio per la sua comodità e praticità. Uno spray professionale che permette alla chioma di tornare bella, sana e folta dal momento che riequilibra gli ormoni, stimola i bulbi piliferi contribuendo così a una capigliatura forte e favorisce la ricrescita migliorando l’attività del microcircolo.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Si basa su componenti naturali che non vanno a irritare la chioma e non lascia i capelli unti. Gli ingredienti al suo interno sono privi di qualsiasi controindicazione o effetto collaterale e si trovano l’Arginina che ha una azione vasodilatatrice per cui combatte la caduta del capello; la Serenoa che rende i capelli lisci e il Fieno greco che è ricco di fitoestrogeni e contribuisce a una chioma folta.

Applicare Foltina Plus è molto semplice dal momento che bisogna semplicemente spruzzarlo nelle zone maggiormente diradate del capello, massaggiare con movimenti circolari e lasciare assorbire in profondità.

Questa lozione spray non è vendibile online o nei negozi, ma per diffidare delle imitazioni e avere la certezza di un prodotto originale, si raccomanda di collegarsi qui alla pagina ufficiale, riempire il modulo con i dati e attivare così la promozione di due confezioni di Foltina Plus al costo di 49€. Per il pagamento è possibile affidarsi a Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.