Un utente No Vax di X ha fatto infuriare il conduttore Enrico Mentana che si è scagliato contro il soggetto dopo aver letto le insinuazioni che aveva formulato rispetto alla recente morte della zia.

Mentana contro un utente No Vax di X dopo la morte della zia

Il direttore del Tg La7 è andato su tutte le furie sui social dopo che un utente di X ha insinuato che sua zia Marisa Cingoli, deceduta nei primi giorni di novembre, sia venuta a mancare a causa del vaccino anti-Covid. A comunicare la scomparsa della donna, sorella della madre, era stato lo stesso giornalista.

Al dolore della perdita, si è poi aggiunto il meschino e offensivo commento dell’utente di X che Mentana non è riuscito a ignorare.

“Cari amministratori di X, questo vostro iscritto dà a suo modo notizia della morte della signora Cingoli, legandola in modo subdolo alle vaccinazioni da lei fatte con fede nella scienza e senso civico (era ultraottantenne al momento della diffusione del Covid)”, ha scritto il 68enne, condividendo sui suoi profili social alcuni screen delle insinuazioni esternate dal soggetto in questione.

Il post: “Abietto individuo incarognito”

“La malcelata soddisfazione di questo abietto individuo nel momento in cui pensa di colpire al contempo una persona appena scomparsa e il nipote, in nome della rivalsa no vax, mi induce a chiedervi quale controllo esercitate su questi seminatori di odio incarognito, che non si fermano neanche davanti alla morte, anzi la usano per irridere a chi non c’è più e non può replicare, inventando un legame della morte con l’odiato vaccino”, ha continuato Mentana.

“Peraltro, come spesso accade, accanto al nickname (non sia mai che usino il loro vero nome) campeggia una bandiera russa. Senza considerare, nella sua invasata ignoranza, che vanto della Russia fu l’aver prodotto il primo vaccino, lo Sputnik”, ha concluso.