Sono stati trovati e presentati al Parlamento messicano dei resti di corpi "non umani": il dna è diverso per almeno il 30%

Il parlamento messicano discute del fenomeno UFO con presentazione di presunti corpi extraterrestri fossilizzati, trovati in Perù nel 2017 da Jaime Maussan.

L’intervista di Jaime Maussan: spiega la datazione dei corpi “non umani”

Jaime Maussan afferma secondo la Tv Azteca, che i corpi non sono legati all’evoluzione terrestre e non sono stati trovati dopo un incidente UFO ma in un giacimento di diatomee, sottolineando che sono fossilizzati. Durante la presentazione, sono stati mostrati due corpi mummificati in piccoli sarcofagi, il giornalista Jaime Maussan rivela datazione a 1.000 anni fa e 30% di differenza genetica nei corpi extraterrestri, prima presentazione del genere.

Che si tratti di un falso? Parlano gli esperti

Un altro giornalista esperto di questi fenomeni ha affermato che sono stati ritrovati circa 20 corpi non umani con tre dita e teste allungate nelle Linee di Nazca peruviane, datati tra 700 e 1.800 anni fa, con corpi lunghi appena 60 centimetri. La NASA discuterà i risultati dello studio giovedì.

Alcuni mettono dubbi sulla veridicità della storia delle “mummie di Nazca” perchè non nuova alle cronache infatti sembrerebbe che in precedenza Jaime Maussan sia stato già coinvolto, addirittura alcuni esperti ritengono che si tratti di una possibile falso.

In alcuni casi, come riporta leggo.it, sembrerebbe che questi corpi siano stati manomessi e assemblati con parti di animali e umani, soprattutto nelle parti più piccole.