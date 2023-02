Messina Denaro ha risposto ad alcune domande dei pm: nessun contributo importante

Il boss mafioso Matteo Messina Denaro ha risposto alle prime domande del pm, senza però rivelare nulla di significativo.

Continuano le inquisizioni.

Matteo Messina Denaro ha risposto alle domande del pm

Matteo Messina Denaro ha risposto alle domande degli inquisitori. I pm di Palermo si sono recati fino al carcere di massima sicurezza de L’Aquila per interrogarlo. Si tratta della prima volta che il boss mafioso viene sentito formalmente dai magistrati.

Il contenuto del verbale, nonostante l’incontro non sia stato secretato, resta comunque riservato. Su quanto chiesto dai due pm palermitani a Messina Denaro, quindi, sono state avanzate solo ipotesi.

Secondo alcune fonti vicine, tuttavia, le risposte di Messina Denaro non avrebbero dato alcun contributo importante al quadro di inchiesta.

Le condizioni di Messina Denaro e i capi d’accusa

Secondo quanto dichiarato dai pm dopo l’incontro presso il penitenziario, l’ex latitante è apparso in buone condizioni fisiche, e ogni giorno viene sottoposto a tutte le cure oncologiche del caso

Le domande sono arrivate perché il boss al 41-bis deve rispondere di nuove contestazioni formulate dagli inquirenti. Messina Denaro, oltre ad essere già condannato in via definitiva e imputato in due processi ancora pendenti, è indagato anche per nuovi reati emersi durante il primo mese di indagini dopo l’arresto.