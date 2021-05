Messina, madre e figlia di 12 anni trovate impiccate

Tragedia nel messinese dove una donna e la figlia di appena 12 anni sono state trovate impiccate. A dare l'allarme al marito.

Una tragedia ha scosso la cittadina di Santo Stefano di Camastra in provincia di Messina dove una madre e la propria figlia di appena 12 anni sono state trovate morte impiccate nei pressi del Santuario del Letto Santo. Stando a quanto riporta Adnkronos, a darne l’allarme sarebbe stato il padre.

Non sarebbe esclusa l’ipotesi di Omicidio – Suicidio.

Messina madre figlia impiccate, la Procura di Patti apre l’indagine

Nel frattempo si sta facendo luce sulle cause che hanno portato a questa terribile tragedia. Al fine di delineare la dinamica della vicenda la Procura di Patti ha aperto le indagini, mentre sul luogo del delitto sarebbero giunti inoltre i Carabinieri del Comando Compagnia di Santo Stefano di Camastra oltre che il magistrato designato.

In ogni caso non sarebbe esclusa nessuna ipotesi compresa l’ipotesi di omicidio – suicidio.

Messina madre figlia impiccate, sentito il marito della donna

Stando a quanto riporta Adnkronos in queste ultime ore i Carabinieri che stanno conducendo le indagini hanno sentito il marito della donna, il primo a lanciare l’allarme per la scomparsa della moglie e della figlia.

Messina madre figlia impiccate, il Procura: “Per ora è prematuro fare ipotesi”

Ad ogni modo il Procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo ha dichiarato ad Adnkronos come almeno per il momento fare delle ipotesi possa essere prematuro: “Per ora è prematuro fare delle ipotesi sulla morte della madre e la figlia trovate impiccate, dobbiamo aspettare quanto ci dirà il medico legale”. Vittorio Cavallo è già salito agli onori della cronaca in quanto si è occupato del Giallo di Caronia.