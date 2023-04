Meteo: allerta gialla per maltempo nell'area padana venerdì 7 aprile

Le previsioni meteo per le prossime ore si confermano a due marce: allerta gialla per maltempo nell’area Padana venerdì 7 aprile. Sono previsti fenomeni intensi a Bologna, Ravenna, Parma, Reggio Emilia, Modena, Piacenza. A diramarla è stata l’Agenzia Regionale di Protezione Civile. L’ente ha infatti emesso un’allerta meteo per temporali per la regione Emilia Romagna.

Meteo: allerta gialla per maltempo

Per la giornata di venerdì 7 aprile sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti. E sono segnalati possibili effetti e danni associati dati come più probabili su settore occidentale. I media specializzati fanno sapere che questa nuova allerta temporali riguarderà la parte occidentale dell’Emilia Romagna. Ci sono zone escluse? Si e saranno quelle più orientali e verso le coste romagnole. Le province coinvolte sono: Bologna, Ravenna, Parma, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

Nuvolosità in aumento dalla mattinata

Domani il meteo sarà caratterizzato da una nuvolosità in netto aumento nelle aree occidentali ed a partire dalle ore della tarda mattinata. Le prime precipitazioni si estenderanno nel pomeriggio a tutta la regione. E da quanto si apprende sui rilievi bolognesi, modenesi e parmensi si prevede anche la quota neve intorno a 1.500 metri. E le temperature? Quelle minime saranno in rialzo con valori compresi tra 2 e 6 gradi. Massime invece stazionarie o in lieve locale aumento tra 12 e 16 gradi.