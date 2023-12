I segnali dell'inverno sono già apparsi con temperature prossime allo zero al Nord e in alcune zone del Centro

Un’intensa perturbazione colpirà il Nord dopo il brusco calo delle temperature, creando le condizioni per nevicate a quote basse in Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale.

Meteo, Big Snow: in quali città arriverà?

In queste ore, come riporta meteo.it, un vortice di bassa pressione alimentato da aria fredda peggiorerà le condizioni meteorologiche nei settori nord-occidentali, portando a un inizio di settimana gelido con possibili gelate estese.

Il “Big Snow” è un evento nevoso significativo, esteso anche alle pianure delle regioni menzionate, con possibili ripercussioni sul traffico e nei collegamenti tra le Regioni. Le città a rischio nevicate includono Torino, Milano, Bergamo, Pavia e Varese e Como per la Lombardia, Piacenza e Parma per l’Emilia per questo si prevede che Big Snow lascerà circa 5 centimetri di neve nella Valle Padana centro-occidentale, con possibilità di nevicate anche in Liguria.

Il “Big Snow”: quando e dove?

Nelle aree alpine, si prevedono abbondanti accumuli di neve, favorendo le località sciistiche, le precipitazioni nevose in pianura dovrebbero terminare martedì 5 dicembre, con la neve che lascerà il posto alla pioggia a quote basse. La perturbazione atlantica si sposterà successivamente verso il Centro-Sud, portando rovesci sparsi. L’inizio dell’inverno si prospetta, con previsioni di ulteriori nevicate e impulsi freddi fino al Ponte dell’Immacolata, anche se è ancora presto per confermare con certezza.