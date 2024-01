Meteo, irruzione di aria artica in arrivo: le previsioni

Per domani sono previsti, dal Centro verso il Sud, venti sempre più freddi e precipitazioni

Peggioreranno le condizioni del meteo durante la giornata di domani, venerdì 19 gennaio: qualche pioggia è prevista sul Friuli Venezia Giulia e in Veneto; nel pomeriggio ci saranno dei cambiamenti anche in Lombardia, Toscana, Marche e verso sera in Sardegna. Mentre dal Centro verso il Sud arrivano venti sempre più freddi e precipitazioni.

Previsioni meteo: le condizioni al Nord

Il meteo di domani al Nord sarà caratterizzato da un rinforzo del vento di Bora al Nordest, dove ci saranno dei peggioramenti con cieli coperti e pioggie. In Lombardia, nel pomeriggio, è prevista pioggia con neve in collina, neve a bassa quota, invece, in Emilia Romagna. Scenderanno le temperature: valori massimi tra i 3°C di Aosta e i 12°C di Genova.

Previsioni meteo: dal Centro al Sud arrivano venti freddi e precipitazioni

Al Centro i venti di Libeccio vengono sostituiti da quelli freddi di Grecale: nel pomeriggio le condizioni peggioreranno dalle Marche verso Umbria, Toscana e anche in Sardegna, dopo una mattinata con un cielo poco nuvoloso. A quote collinari è prevista la neve, le temperature scenderanno nella serata: valori massimi compresi tra gli 11°C di l’Aquila e i 16°C di Roma.

Al Sud, durante la giornata di domani , il cielo sarà in gran parte parzialmente nuvoloso e con qualche precipitazione. Ci saranno dei peggioramenti nella serata con l’arrivo di precipitazioni diffuse e neve a quota sempre più bassa. Le temperature subiranno un lieve calo: valori massimi tra gli 11-12°C di Potenza e i 17-19°C delle altre città.

