Con la fine di questa settimana avranno finalmente il via le tanto attese feste natalizie del 2023. Pranzi e cene con la famiglia, gite con gli amici sugli sci o passeggiate in città con il partner: qualunque sia la modalità con la quale deciderete di passare il vostro tempo libero, sarete contenti di sapere che il meteo sarà dalla vostra parte.

Previsioni meteo fine 2023: dalla Vigilia a Santo Stefano

Sì, perché gli esperti del meteo rassicurano sulle condizioni meteorologiche di quest’ultima parte del 2023. Il super anticiclone che si è abbattuto sull’Europa in generale, e anche sull’Italia, garantirà tempo stabile e asciutto fino a dopo il Natale. Tra Vigilia e Santo Stefano avremo al massimo qualche nuvolone nella zona tirrenica, ma per il resto sarà il sole a farla da padrone. Qualche problema in più riguardo al freddo, invece, potremmo averlo nei giorni appena precedenti al Natale. Il 22 e 23 dicembre, infatti, forti venti colpiranno il Mar Tirreno e la Sardegna, raffreddando molto le aree vicine. Sulle Alpi è prevista qualche abbondante nevicata intorno ai 900 metri.

Previsioni meteo fine 2023: Capodanno

Non è ancora così certo, invece, che l’anticiclone durerà fino al giorno di Capodanno che, dunque, potrebbe rivelarsi più freddo rispetto al Natale. Per averne la piena certezza si dovrà attendere ancora qualche giorno. Per il momento, si pensa che il meteo per il 31 dicembre 2023 e poi il 1 gennaio 2024 sarà più instabile rispetto a quello dei giorni precedenti, con qualche possibile rovescio sparso.