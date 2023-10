Per il week-end è previsto bel tempo, salvo qualche piccola instabilità, poi da lunedì un nuovo peggioramento in particolare al Centro-Nord

In arrivo sull’Italia due nuove perturbazioni meteorologiche, la prima nelle prossime ore e la seconda a partire da lunedì 30, con un intervallo di un weekend che si preannuncia più soleggiato, anche se non su tutto il territorio.

Le previsioni meteo: venerdì 27 ottobre e week-end

Venerdì 27 ottobre, le precipitazioni, secondo le previsioni metereologiche, persistono al mattino nel Triveneto e nelle regioni centrali tirreniche, con l’arrivo di piogge previsto nel pomeriggio anche in Campania e sulla Calabria tirrenica. Nel corso della seconda metà della giornata, le condizioni meteorologiche miglioreranno al Nord e al Centro, mentre al Sud le temperature inizieranno a salire, rimanendo stabili altrove.

Nel fine settimana, ci attendiamo prevalentemente un bel tempo, sebbene con alcune possibili instabilità sparse. Tuttavia, da lunedì, si preannuncia un nuovo peggioramento del tempo, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, a causa dell’arrivo di una seconda perturbazione.

Le previsioni meteo: nord, centro e sud Italia

Al Nord, venerdì 27 ottobre, le piogge si attenuano con le ultime precipitazioni al mattino nel Triveneto. Il Nordovest vedrà bel tempo con alcune nubi e piovaschi in Lombardia. Attesi forti venti di Libeccio nel Mar Ligure. Temperature massime tra 18°C e 23°C. Nel Centro, piogge al mattino su regioni tirreniche centrali, poi bel tempo. Temperature tra 17°C e 26°C. Al Sud, cielo nuvoloso con piogge in Campania e Calabria tirrenica. Temperature in aumento, tra 18°C e 27°C.

