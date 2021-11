Mettere una saponetta nel letto: il segreto per dormire bene senza dolori muscolari

Per alleviare o prevenire i dolori muscolari e i crampi durante la notte, un antico rimedio suggerisce di mettere una saponetta sotto le lenzuola.

Un antico rimedio per dormire meglio e svegliarsi più rilassati è quello di mettere una saponetta sotto le lenzuola: gli oli essenziali in essa contenuti verrebbero infatti assorbiti durante la notte e ciò aiuta in parte a prevenie o alleviare dolori muscolari e articolari.

Il consiglio è quello di utilizzare quelle ricche di proprietà antinfiammatorie e rilassanti come la lavanda, il tea tree oil o il sapone di Marsiglia.