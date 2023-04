"Mi aveva detto di chiamarsi Francesco": spunta un'altra amante di Messina Denaro

Una vera processione di donne per il boss mafioso: “Mi aveva detto di chiamarsi Francesco“, così spunta un’altra amante di Matteo Messina Denaro. La donna si era presentata in caserma poco dopo l’arresto ed era un’amica di Laura Bonafede. A rivelare l’ennesimo retroscena è stata Repubblica che spiega come tutto sia accaduto “cinque giorni dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro”.

Un’altra amante di Messina Denaro

In quel frangente si è presentata in una caserma dei carabinieri una donna. E costei avrebbe detto di avere intrattenuto una relazione sentimentale con quell’uomo visto in televisione. E la donna avrebbe spiegato al Ros: “Mi aveva detto di chiamarsi Francesco Salsi, e che era un medico anestesista in pensione“. Ad interrogare la nuova “fiamma” del mafioso c’era anche il procuratore aggiunto Paolo Guido.

Insegnante ed amica della Bonafede

Proprio l’inquirente siciliano ha fatto domande stringenti alla donna. Si è venuto a sempre che è anch’essa un’insegnante e che è di Campobello. Poi, da quanto si apprende, i carabinieri del Ros hanno fatto indagini di verifica. E cosa è emerso? Che la donna era “amica della maestra Laura Bonafede”. Proprio quella Laura Bonafede a sua volta amante di Matteo Messina Denaro che poche ore fa era stata arrestata dai carabinieri del Ros con l’accusa di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall’aver agevolato Cosa Nostra.