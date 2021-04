La conduttrice di “Quelli che il Calcio”, Mia Ceran, ha annunciato in diretta tv la propria gravidanza: la donna, infatti, aspetta il suo primo figlio.

Mia Ceran, gravidanza annunciata in diretta tv a “Quelli che il calcio”

In apertura della puntata di domenica 18 aprile di “Quelli che il calcio”, la giornalista Mia Ceran, spalleggiata dal duo comico composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, si è esibita in un particolare sketch destinato a rivelare ai telespettatori una grande novità che rivoluzionerà la sua vita.

Facendo riferimento al ventre dalle forme più arrotondate ed evidenti della conduttrice, infatti, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu hanno ironicamente chiesto alla donna: “Mia, dovrai mica dirci qualcosa?”.

Mimando uno stato di stupore e confusione, la giornalista si è rapidamente guardata intorno per poi annunciare, quasi come se fino ad allora le fosse sfuggito di mente, l’importante notizia: “Ah, sì. Aspetto un bambino”.

Le parole della donna sono state accolte da un fragoroso applauso, destinato a fare gli auguri alla futura mamma.

Nel corso delle ultime settimane, Mia Ceran aveva pubblicato alcuni scatti sul suo account Instagram ufficiale che lasciavano presagire un simile avvenimento.

In particolare, la giornalista e conduttrice ha postato due foto in cui appaiono in evidenza le rotondità tipiche della gravidanza, corredate da una didascalia che riportava il seguente messaggio: “Grandi attese e stavolta non parlo della puntata”.

Il post, poi, è stato rapidamente commentato da amici e colleghi della donna che le hanno rivolto i propri auguri per il prossimo arrivo del suo primo figlio.