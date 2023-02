Mia Martini, dichiarazioni agghiaccianti sul post-Sanremo 1989: Mara Venier prende le distanze

Nella puntata di domenica 5 febbraio 2023 di Domenica In si è parlato del dramma di Mia Martini, che per anni è stata etichettata come una persona che portava sfortuna.

Sull’argomento è intervenuto anche Adriano Aragozzini, giornalista e produttore discografico, con alcune dichiarazioni da cui Mara Venier ha deciso di prendere una certa distanza, chiudendo velocemente il discorso.

“Tutti non volevano prendere l’aereo insieme a Mia Martini nel tour dopo Sanremo 1989”

Dopo il Festival di Sanremo 1989, in cui Mia Martini portò Almeno tu nell’universo, Adriano Aragozzini organizzò la rassegna intitolata Sanremo in the World, che fece tappa a Tokyo, New York, Francoforte, San Paolo e in Canada.

“Tutti gli artisti si dovevano presentare all’aeroporto e quando dovevamo partire metà degli artisti non si presentarono a prendere l’aereo. Tutti non volevano prendere l’aereo insieme a…“, ha detto Aragozzini, che non ha fatto in tempo a pronunciare il nome della cantante, poiché gli altri ospiti in studio hanno urlato un “nooo”. “No, no, ma veramente”, ha chiesto anche Mara Venier, incredula.

“C’erano artisti napoletani che nelle giacche giravano con corni, ferri di cavallo”

“Sto parlando di fatti successi davvero. Conclusione: a New York arrivarono quasi tutti gli artisti per via di diffide delle varie case discografiche. E a New York, la cosa più triste è che c’erano artisti napoletani, non faccio nomi altrimenti diventa uno squallore, che nelle giacche giravano con corni, ferri di cavallo… una vergogna“, ha proseguito Adriano Aragozzini.

Qui è intervenuta Mara Venier, dissociandosi da quanto commentato dal produttore discografico. “No no, Adriano, non dire queste cose perché io amo Napoli e gli artisti napoletani sono gente di cuore e non posso pensare che qualcuno abbia fatto certe cose“, ha commentato la conduttrice.

“A quattrocchi ti posso fare nomi e cognomi”, ha risposto Aragozzini. “Non voglio nemmeno saperli”, ha concluso Venier, chiudendo così il discorso.

