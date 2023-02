Ultimo: "Non cerco nessuna rivicinta da Sanremo"

"Voglio solo chiudere un cerchio rimasto aperto con Sanremo e lasciare un ricordo diverso, fatto di musica e non di polemiche" scrive Ultimo sui social

In partenza per Sanremo, Ultimo lancia un messaggio distensivo ai suoi fan per chiudere il cerchio con le polemiche del Sanremo del 2019.

“Non vivetela come una gara”.

Ultimo in partenza per Sanremo

Manca ormai poco all’inizio del Festival di Sanremo 2023 e i cantanti in gara condividono sui social tutte le emozioni dei preparativi.

Tra i tanti, un post particolarmente significativo è quello di Ultimo che condivide con i tanti fan, lo spirito con il quale intende partecipare al Festival Di Sanremo 2023:

“Sto partendo per Sanremo. Sto tornando per amore della musica e per il grande rispetto che nutro verso quel palco.

Non cerco nessuna rivincita, voglio solo chiudere un cerchio rimasto aperto con Sanremo e lasciare un ricordo diverso, un ricordo fatto di musica e non d’inutili polemiche”.

Il Festival del 2019

Il riferimento, senza troppi giochi di parole come è nello stile del cantautore romano, è alle polemiche seguite alla classifica finale del Festival di Sanremo 2019 quando arrivò in seconda posizione dietro a Mahmood, perché i voti della stampa e dei giurati d’onore ribaltarono il voto degli spettatori da casa.

Qualcuno lo definì il Sanremo “deciso dai giornalisti” ma Ultimo sembra proprio aver lasciato tutto alle spalle, di aver elaborato quanto accaduto in un’ottica costruttiva e di arricchimento del suo percorso personale oltre che artistico.

Il messaggio ai fan

Il messaggio che lancia ai fan è distensivo e completamente concentrato sul suo amore per la musica:

“Non vivetela come una gara. Io vinco ogni volta che vi vedo sotto il palco. Godetevi la musica e godetevi Alba.

Buon Sanremo a tutti, vi voglio bene” afferma allegando la foto che lo ritrae con il segno della vittoria: quella più bella e importante per un artista, l’amore del suo pubblico.