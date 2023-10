L’attore novantenne ha confermato il suo ritiro, che arriva dopo l’uscita del suo ultimo, e ormai definitivo, film “Il grande evaso” nelle sale dal 6 ottobre. “Continuo a dire che mi ritirerò. Ebbene, ora lo sto facendo” ha dichiarato.

Michael Caine ha annunciato il suo ritiro dalle scene

“Ho pensato di andare in pensione” ha affermato il due volte premio Oscar al Today Show di BBC Radio 4. Nel corso della sua ultima intervista ha, inoltre, dichiarato di ritenere importante che la vecchiaia sia rappresentata nei film e ha spiegato che questo è uno dei motivi per cui ha continuato a recitare fino ad oggi. “Con me, non è così sminuente come si pensa” ha detto. “Ricordo che quando ero giovane parlavo con anziani di 90 anni e non erano affatto come me. Erano vecchietti piccoli e minuscoli con le spalle ingrossate… E ho pensato: Io non sono così e sono cambiato”.

La passione per la scrittura

Alla domanda se tornerà mai a recitare, Caine ha risposto: “No. Ci sarà la scrittura. Prima o poi scriverò un altro libro, perché mi è piaciuto molto scrivere”. Il suo thriller d’esordio, Deadly Game, uscirà in libreria a novembre. “Ho avuto il COVID e mi sono seduto lì e non avevo niente da fare, non potevo fare nessun film, niente“, ha ricordato a proposito di come ha iniziato a scrivere. “Ho sempre voluto essere uno scrittore e ho scritto diverse biografie. Poi ho scritto un libro di narrativa… Sono abbastanza stupito (che sia stato pubblicato)“.

Dagli Oscar all’ultimo film

Michael Caine ha interpretato agenti segreti, playboy, avventurieri, insegnanti e assassini. È stato anche uno dei pochi attori ad essere stati candidati ai premi Oscar per film prodotti in cinque decenni. Ne ha vinti due, entrambi come miglior attore non protagonista. Il primo Oscar è arrivato nel 1986 per “Hannah e le Sue Sorelle” di Woody Allen, mentre il secondo 1999 per “Le regole della Casa del Sidro” di Lasse Hallström. Nel suo ultimo ruolo cinematografico, invece, l’attore interpreta il veterano della Seconda Guerra Mondiale, Bernard Jordan, che fugge dalla sua casa di cura per partecipare al 70° anniversario dello sbarco in Francia, recitando accanto alla compianta Glenda Jackson.