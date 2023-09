La drammatica vicenda del sommergibile OceanGate Titan, scomparso a giugno, sta per essere trasformata in un film

MindRiot Entertainment e il produttore E. Brian Dobbins stanno lavorando ad un film sull’incidente dell’OceanGate. Dobbins sarà co-produttore, mentre Justin MacGregor e Jonathan Keasey della MindRiot scriveranno il copione.

OceanGate, la tragedia del sommergibile Titan sarà un film

Il sommergibile Titan ha attirato l’attenzione del mondo nel giugno 2023, dopo essere scomparso durante un’escursione subacquea in profondità nell’Oceano Atlantico, vicino al relitto del Titanic. Il sommergibile ha perso il contatto con la nave madre dopo un’ora e 45 minuti di immersione e si è subito temuto il peggio per l’equipaggio, composto da cinque persone. In condizioni di alta pressione, infatti, l’ossigeno tende a diminuire rapidamente. Quattro giorni dopo, un veicolo subacqueo a comando remoto ha scoperto dei detriti vicino al relitto del Titanic. Si ritiene che il sommergibile sia imploso.

Un drammatico finale

Tutti e cinque i membri dell’equipaggio a bordo del Titan sono morti. Si trattava di grandi imprenditori, come Hamish Harding e Shahzada Dawood, che si era fatto accompagnare dal figlio diciannovenne Suleman, ma anche di un ex sommozzatore della Marina francese, Paul-Henry Nargeolet, e dello stesso amministratore delegato di OceanGate, Stockton Rush.

Un nuovo Titanic?

Si tratta del primo lungometraggio sviluppato sulla tragedia. Nei giorni successivi alla scomparsa, l’emittente britannica Channel 5 ha mandato in onda un documentario intitolato “Titanic Sub: Lost at Sea” e MindRiot ha realizzato una propria docuserie, “Salvaged”, dedicata all’ex direttore della missione OceanGate, Kyle Bingham. Un mese dopo il disastro del Titan, il regista di Titanic, James Cameron, ha smentito le voci secondo cui avrebbe realizzato un film sul sottomarino scomparso. In base a quanto riportato dai produttori, l’adattamento cinematografico coprirà i giorni prima, durante e dopo la tragedia del 18 giugno. Per farlo hanno condotto una maxi ricerca fra Stati Uniti e Canada.