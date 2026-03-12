Il cantautore umbro ha condiviso sui social il grande dolore che lo ha colpito: le sue strazianti parole.

Michele Bravi ha voluto condividere sui social con i suoi follower il duro momento che sta vivendo. Il cantante umbro ha infatti appena subito un grave lutto.

Grave lutto per Michele Bravi: addio alla Signora Longari

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Michele Bravi ha condiviso con tutti i suoi follower il dolore che lo ha appena colpito. E’ infatti morta la sua amata cagnolina, un bulldog francese da pelo scuro, che aveva chiamato Signora Longari. Nel post il cantante umbro ha aggiunto una carrellata di fotografia di lui e la cagnolina, che lo accompagnato in tutti questi anni e con la quale si era creato un legame indissolubile. Ma ecco le sue parole.

Michele Bravi colpito dal lutto, le parole strazianti: “Sarai sempre nel mio cuore”

Michele Bravi ha dovuto dire addio alla sua amata cagnolina, la Signora Longari, con la quale ha condiviso tanti anni della sua vita. Il cantante umbro, reduce dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo, su Instagram ha pubblicato un post colmo di foto assieme alla Signora Longari, accompagnate dalla didascalia: “quei dentini avranno sempre un posto nel mio cuore.” Un momento quindi molto doloroso per il cantante, che a breve vedremo a “Canzonissima” su Rai 1.