L’amore è tornato a bussare alle porte del cuore di una donna dello spettacolo molto amata, Michele Martignoni: chi è la nuova fiamma di Asia Argento. Su Instagram l’attrice posta le foto insieme ed allude a lui come a “Sunshine of my life” ed il suo nuovo amore è stato oggetto di una tenera ammissione da parte dell’attrice e regista. Asia lo ha fatto tramite alcuni post pubblicati sui social.

Michele Martignoni ed Asia Argento: la love story

In essi lei appare insieme a Michele Martignoni, tra sorrisi, baci e coccole. Ma chi è Michele Martignoni? La 46enne figlia del regista Dario ha postato anche la foto di un bacio. Da media si apprende che Martignoni è un campione di arti marziali miste (Mma) e che è romano come l’attrice. Il suo nome di battaglia è “The italian thunder” e nel 2018 aveva conquistato il record della vittoria più veloce nella storia della disciplina.

Detentore di un record MMA unico

Addirittura aveva mandato Ko l’avversario, Simone D’Anna, con un calcio volante in soli 7 secondi. Michele ha in carnet sette vittorie e una sconfitta e combatte in una delle migliori promotion mondiali. Quale? La mitica Cage Warriors, dove ha iniziato anche Conor McGregor. Ma dove si allena la nuova fiamma di Asia Argento? All’Aurora di Roma e per il mese di ottobre tornerà sull’ottagono per un match cruciale: quello capitolino contro l’inglese Dominique Wooding detto “Black Panther” per il titolo di pesi gallo.