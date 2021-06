Michele Merlo in gravi condizioni, il padre: “Speranze di una ripresa molto basse”

Il padre di Michele Merlo ha spiegato che il figlio si trova in gravi condizioni di salute e le speranze di una sua ripresa sono molto basse.

Le condizioni di salute dell’ex allievo di Amici 2017, Michele Merlo, sembrano aggravarsi: a proposito del ricovero del ragazzo, si è espresso il padre che ha annunciato come le speranze di una possibile ripresa siano particolarmente basse.

Michele Merlo in gravi condizioni, le parole del padre

Nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 giugno, il cantante Michele Merlo – in arte Mike Bird –è stato portato d’urgenza in ospedale per un’emorragia cerebrale provocata da un’improvvisa forma di leucemia fulminante recentemente diagnosticata al 28enne.

Dal suo arrivo in ospedale, l’artista sta lottando con tutte le sue forze tra la vita e la morte: nonostante gli sforzi del giovane e dei medici, tuttavia, pare che le sue condizioni di salute stiano progressivamente peggiorando.

Maggiori informazioni sulla vicenda, infatti, sono state rivelate dal padre dell’ex allievo di Amici che, intervistato da un tg locale di Bassano, ha spiegato che Michele Merlo si trova attualmente in coma farmacologico e che le possibilità di una sia ripresa “sono davvero ridotte al lumicino”.

Michele Merlo in gravi condizioni, l’appello della madre

Sulla base dei dettagli forniti dal padre del giovane, Michele Merlo è stato operato d’urgenza in seguito al suo disperato trasferimento in ospedale e, attualmente, si trova in coma farmacologico.

Intanto, la madre del cantante ha lanciato un appello chiedendo a tutti di pregare affinché il figlio possa riprendersi, risvegliarsi dal coma farmacologico e lottare contro la forma di leucemia fulminante dalla quale è affetto.

In merito alla drammatica vicenda vissuta dal cantante, nella giornata di venerdì 4 e di sabato 5 giugno sono intervenuti molti esponenti della musica italiana e non solo che stanno rivolgendo messaggi di incoraggiamento augurando a Mike Bird di riuscire a vincere la sua battaglia contro la malattia.

Nelle ultime ore, in particolare, è arrivato il messaggio di Simone Frazzetta, ex concorrente di Amici della medesima edizione alla quale partecipò anche Michele Merlo. A proposito della situazione dell’amico, infatti, il ragazzo aveva rivelato: “Non va bene”.

Tra i messaggi degli ex compagni della scuola di Amici, poi, figura anche quello scritto da Riki, vincitore dell’edizione del 2017, che ha dichiarato: “Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Mi sento angosciato e impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te”.

I rapporti tra Mike Bird e Riki nel corso della 16esima edizione del talent show Mediaset non erano idilliaci: più volte il vincitore del programma si era scontrato con il ragazzo alludendo a presunti “comportamenti scorretti”. Nelle ultime ore, tuttavia, Riki è tornato sulla questione asserendo che “erano cose da nulla, che non contano niente”.