Michelle Hunziker ha stupito i seguaci Instagram con una battuta bollente e provocatoria che nessuno si aspettava. Per essere meno volgare ha utilizzato termini inglesi, ma il succo non cambia. L’ex moglie di Tomaso Trussardi fa davvero parte del “club inch*****i“?

Michelle Hunziker: la battuta bollente e provocatoria

Amata fin dai tempi del fidanzamento, diventato poi matrimonio, con Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker è una dei pochi volti del mondo dello spettacolo che non ha mai vissuto momenti di crisi professionale. Qualcuno magari la critica, ma lei è sempre sulla cresta dell’onda. Non solo in tv, la conduttrice svizzera è molto seguita anche sui social. E’ qui che condivide con i fan parte della sua quotidianità, comprese battute bollenti e provocatorie.

Nelle ultime ore, Michelle ha condiviso uno scatto particolare. Nessuna parte del corpo scoperta e “ciapet” in vista, ma un outfit decisamente poco cool. Pantaloni verdi e maglioncino viola, con un bel paio di “crock” di gomma abbinate al pullover.

Fan in delirio per il look o per la battuta?

“Con le ciaba solo per me“, scrive Michelle a didascalia dello scatto. La Instagram Stories successiva, però, è più incisiva:

“Club ciaba unfu***ble, mi rendi veramente orgogliosa”.

Per essere un tantino meno volgare, la Hunziker ha usato termini inglesi. La traduzione, però, non è difficile. Il suo outfit, da lei giudicato in modo ironico “super sexy” e “very hot“, la fa entrare di diritto nel “club delle ciabatte impossibili da portare a letto (inch***abili, ndr)“.

Una provocazione che piace

Michelle è da sempre provocatoria, per cui la condivisione social non ha stupito i fan. Tutti, però, sono convinti di una cosa: anche con un sacco della spazzatura addosso, sarebbe comunque ‘appetibile’.

Lato fisico a parte, la Hunziker ha un’autoironia che va premiata, sempre e comunque.