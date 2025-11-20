Tra emozioni e preparativi, Michelle Hunziker condivide la gioia e l’orgoglio del suo ruolo di madre.

Essere madre significa vivere le emozioni più profonde attraverso i passi dei propri figli, tra orgoglio, gioia e un pizzico di nostalgia. Michelle Hunziker sa bene quanto ogni momento della crescita di Aurora sia un tassello prezioso della loro vita insieme.

Michelle Hunziker tra riservatezza e nuove fasi della vita

Sul red carpet dei Bambi Awards 2025 a Monaco di Baviera, Michelle Hunziker ha scelto di mantenere discrezione riguardo alle voci sull’imprenditore Nino Tronchetti Provera.

Mamma anche di Sole e Celeste, la conduttrice ha preferito non commentare, ribadendo in maniera silenziosa il valore della propria privacy. Al di là del gossip, Michelle appare serena e concentrata sul ruolo che più la definisce: quello di madre.

Michelle Hunziker e l’inaspettata confessione sulla figlia Aurora: “Piangerò molto”

Durante la sua recente apparizione sul red carpet dei Bambi Awards 2025 a Monaco di Baviera, Michelle Hunziker ha aperto il cuore parlando della gioia e delle emozioni che la attendono con la figlia Aurora. La conduttrice ha raccontato con naturalezza che, nonostante il sorriso, prevedere lacrime di gioia è inevitabile: “Probabilmente piangerò molto”. Aurora e Goffredo Cerza, che il 4 luglio 2026 pronunceranno il loro sì, sono nel pieno dei preparativi, concentrandosi sugli aspetti essenziali dell’evento come cibo, abito e location.

Michelle, da parte sua, offre sostegno alla figlia e scherza sulla propria strategia per contenere l’emozione: truccarsi con prodotti waterproof.