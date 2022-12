Michelle Hunziker distrutta dalle feste: "Siete messi così anche voi?"

Michelle Hunziker ha trascorso le feste di Natale con tutta la famiglia (e con l’ex marito, Tomaso Trussardi) e sui social non ha perso occasione per aggiornare i suoi fan.

Michelle Hunziker: il Natale

Michelle Hunziker ha aggiornato i fan sulle sue condizoni dooo le feste di Natale e ha dichiarato di essere devastata dal troppo mangiare. La showgirl svizzera ha trascorso i festeggiamenti natalizi in compagnia delle figlie (Sole, Celeste e Aurora) e dell’ex marito, Tomaso Trussardi. Sui social la conduttrice ha postato un tenero scatto dove la si vede accarezzare il pancione di sua figlia Aurora, che presto le regalerà il suo primo nipotino (un maschio).

Per la famiglia di Michelle Hunziker si è trattato dunque di un Natale molto speciale e la conduttrice non vedrebbe l’ora di poter tenere tra le braccia il suo adorato nipotino (di cui Aurora e Goffredo per il momento hanno preferito non rivelare il nome).

Sui social intanto moltissimi tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla showgirl e sono curiosi di saperne di più sulle novità riguardanti la sua vita privata e la sua famiglia.

Dopo l’addio a Tomaso Trussardi (con cui ha mantenuto buoni rapporti) e dopo una breve liaison con il chirurgo Giovanni Angiolini, sembra che Michelle Hunziker abbia deciso di restare single.

Negli ultimi mesi la conduttice è stata avvistata spesso in compagnia di Tomaso Trussardi, ma i due hanno smentito le ipotesi in merito al loro presunto ritorno di fiamma.