Michelle Hunziker e Aurora: la foto mamma-figlia conquista i fan

Nelle ultime ore sui social Michelle hunziker e Aurora Ramazzotti, che presto saranno rispettivamente nonna e madre per la prima volta, hanno condiviso un tenero scatto con i loro fan.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: la foto insieme

Michelel Hunziker e Aurora Ramazzotti sono più felici che mai: molto presto la figlia della showgirl sarà madre per la prima volta e le due, da sempre molto unite, si sono concesse un pomeriggio insieme all’insegna del relax e dei loro sogni. “Chiacchere, progetti e sogni di Mamma e figlia….”, ha scritto la showgirl che sui social ha postato una tenera foto in cui lei e Aurora sono ritratte insieme.

Le due stanno condividendo molti momenti legati a questo periodo magico insieme e Michelle Hunziker è stata la prima a sapere della gravidanza di sua figlia (che ha fatto il test mentre era con lei).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

La gravidanza

Il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che sarà un maschio, dovrebbe nascere entro la fine di gennaio 2023. I due sono più felici che mai e proprio durante queste settimane stanno traslocando in una casa più grande che dovrebbe permettere loro di avere più spazio anche per crescere il loro primo figlio. Al momento i due non hanno svelato quale sarà il nome scelto per il bebè e in tanti sono curiosi di saperne di più.

Per Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si tratta del primo nipote.