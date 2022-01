Michelle Hunziker e Trussardi in crisi? “In pochi ne parlano”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in crisi? Le nuove indiscrezioni in merito alla vicenda.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stanno attraversando un periodo di crisi? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente.

Michelle Hunziker e Trussardi: la crisi

Da settimane circolano indiscrezioni riguardanti una presunta crisi sentimentale tra Michelle Hunziker e suo marito, Tomaso Trussardi.

Il rumor in circolazione è stato rilanciato da Alberto Dandolo, che a tal proposito ha dichiarato: “Perché si ha timore a scrivere della (presunta) crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi?”, e ancora: “In pochi ne parlano e in meno ne scrivono (…) I soliti pettegoli sostengono che ci sia tra loro più di qualche maretta passeggera. Sarà vero? Come andrà a finire?”.

Michelle Hunziker: le smentite

Più volte in passato si è vociferato che la showgirl svizzera fosse in crisi con suo marito Tomaso.

Lei stessa aveva sempre smentito l’indiscrezione affermando: “Sembriamo una famiglia in crisi? Eppure poi escono delle fotografie scattate in macchina che riprendono un momento, un istante che davvero può non voler dire nulla e iniziano a sparare titoli come: ‘Eccoli, sono in crisi’. Ma secondo lei Tommaso e io, se dobbiamo discutere, cosa che comunemente fanno tutte le coppie, ci diamo appuntamento in auto alle due di notte? Cioè la scena potrebbe essere la seguente: ‘Amore, andiamo giù a litigare così non svegliamo i bambini’.

No dai, non è credibile. Ma fa parte del gioco. Amen”.

Michelle Hunziker: le ultime dichiarazioni

Alcune dichiarazioni fatte dalla showgirl di reente hanno sollevato nuovi dubbi e ipotesi in merito alla sua presunta crisi con l’imprenditore. Lei stessa ha infatti dichiarato: “Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora o un weekend. Con la mia mamma, con le amiche, con Auri e questa cosa qua, di riprendere in mano la mia vita, senza togliere nulla alle persone che amo, ma semplicemente dando più spazio a me stessa…” E infine: “Qualunque cosa accada per il bene dei figli, bisogna mettere da parte ogni emozione negativa.

All’inizio è difficile, ma poi ci riesci. I figli devono poter vivere con serenità l’amore che nutrono per il loro papà e per la loro mamma. E questo io ed Eros l’abbiamo realizzato”.