Michelle Hunziker, il periodo buio: "Ogni notte pensavo di morire"

Michelle Hunziker si è confessata a cuore aperto in merito al periodo buio e più difficile della sua vita.

Michelle Hunziker: il periodo buio

Michelle hunziker è tornata a parlare del terribile periodo da lei attraversato quando, ancora giovanissima, si è trovata a far parte di una setta. “Loro facevano ‘love bombing’, ovvero all’ennesima potenza voler controllare una persona con l’aggravante di volerti spillare anche i soldi. L’obiettivo dei life guru è quello di diventare il più potenti possibile in vari ambienti in cui possono lavorare”, ha confessato la showgirl, e ancora: “Quando ne sono uscita ho fatto i miei attacchi di panico, per tre anni tutte le notti alle tre mi svegliavo pensando di morire perché loro mi avevano detto che staccandomi da loro sarei morta nel sonno. Quindi alle tre avevo l’attacco di panico. Eravamo io e Aury da sole”.

La showgirl svizzera ha confessato anche che, quando finalmente è riuscita a lasciare la setta, avrebbe ricevuto un messaggio da parte di sua madre e di quello che ormai era diventato il suo ex marito, Eros Ramazzotti. Lei stessa ha confessato qualche anno fa che sarebbe stata proprio la vicinanza con la setta a spingerla a separarsi dal suo primo marito, padre di sua figlia Aurora. “Poi loro sono intelligentissimi perché prima ti riempiono di amore, poi quando hanno capito che ti hanno sotto controllo ti allontanano da tutti quelli che potrebbero intervenire, quindi familiari, mariti, persone care”, ha confessato.