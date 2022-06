Michelle Hunziker vola in Sardegna per Giovanni Angiolini: la passione è sempre più travolgente.

Dopo le vacanze con le amiche, Michelle Hunziker ha preso un aereo con direzione Sardegna per trascorrere qualche giorno con il nuovo fidanzato Giovanni Angiolini. La passione tra la conduttrice svizzera e il chirurgo è sempre più travolgente.

Michelle Hunziker in Sardegna per Giovanni

Michelle Hunziker ha dato il via alla sua estate. La prima tappa l’ha vista alle Eolie, in compagnia delle amiche di una vita. Dopo aver trascorso qualche giorno tra donne, la conduttrice svizzera ha preso un aereo per la Sardegna e ha raggiunto il nuovo fidanzato Giovanni Angiolini. I due piccioncini hanno deciso di concedersi qualche giorno di relax a Poltu Quatu, in Costa Smeralda.

Michelle e Giovanni infiammano la Costa Smeralda

Un resort con vista mare, con tanto di idromassaggio e prelibatezze da bere e mangiare. Michelle e Giovanni ha deciso di soggiornare in una location da sogno. Anche se i due sono stati paparazzati più e più volte, entrambi fanno attenzione a non condividere sui social immagini che li ritraggono l’una accanto all’altro. Scatti da ‘singoli’, quindi, ma, come dice una vecchia canzone, ‘stessa spiaggia e stesso mare’.

“Un po’ di coccole“, scrive Angiolini a didascalia di un’immagine che ritrae la tavola imbandita.

Michelle e Giovanni: una passione travolgente

Sia la Hunziker che Angiolini adorano la Sardegna. Mentre per Giovanni è la terra natale, per Michelle è un rifugio, dove fugge ogni volta che può. Gli anni scorsi, però, la conduttrice svizzera non aveva un uomo a legarla all’isola. Stando a quanto sostengono i beninformati, tra lei e il chirurgo estetico è scoppiata una vera e propria passione travolgente, che neanche i diretti interessati avrebbero mai immaginato.