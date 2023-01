Michelle Hunziker, l'esclusivo party di compleanno: gli ospiti vip

Michelle Hunziker ha festeggiato il suo 46esimo compleanno in compagnia di moltissimi ospiti vip e ha fatto il pieno di like con il suo look.

Michelle Hunziker: il compleanno

Da Nina Zilli a Ilary Blasi, moltissimi vip hanno preso parte al party per il 46esimo compleanno di Michelle Hunziker, che è arrivata all’evento in compagnia delle sue due figlie, Sole e Celeste, attirando l’attenzione su di sé con un sobrio completo nero abbinato a un cappotto rosa shocking, che ha fatto il pieno di like tra i fan dei social. La showgirl tra pochi mesi diventerà nonna del suo primo nipotino e, con il suo look sobrio ma elegante, ha conquistato le lodi da parte della sua platea social.

All’evento era ovviamente presente anche sua figlia Aurora Ramazzotti, che per l’occasione ha indossato un pullover slacciato sul davanti (e che metteva in mostra il suo evidente pancione).

Con lei erano presenti anche il fidanzato Goffredo Cerza e gli amici, Tommaso Zorzi e Sara Daniele. Tra i vip presenti al party ha attirato l’attenzione Ilary Blasi, reduce dalla sua controversa separazione da Francesco Totti. La showgirl è arrivata sul posto sorridendo e sfilando serena per alcune foto di rito in compagnia degli altri vip.

Al suo fianco non era presente il fidanzato Bastian, con cui nei giorni scorsi è stata in vacanza a Parigi.

All’evento erano presenti anche Serena Autieri e il compagno Enrico Griselli, Nicola Savino e la madre di Michelel Hunziker, Ineke.