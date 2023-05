Michelle Hunziker, la confessione intima su Aurora e Goffredo: "Andavano liberi, il figlio è arrivato subito"

Michelle Hunziker non ha fatto segreto di avere un rapporto particolarmente intimo con sua figlia Aurora e per la prima volta ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e sull’arrivo di suo figlio.

Michelle Hunziker: le confessioni intime su Aurora

Michelle Hunziker ha avuto sua figlia Aurora quando aveva appena 20 anni e lei stessa ha confessato che il loro rapporto sarebbe tanto intimo da sembrare quasi quello tra due sorelle o due amiche più che quello tra una madre e una figlia. La showgirl, che appena un mese fa è diventata nonna del suo primo nipote, Cesare, ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla vita intima di sua figlia. “Eravamo in Sardegna insieme. Sapevo che andavano liberi ma non credevamo sarebbe arrivato così presto. Poi un giorno mi dice che ha un ritardo e un paio di giorni dopo ho sentito l’urlo: ‘Mamma!’. Ho capito subito!”, ha confessato la showgirl, che ha anche svelato cosa avrebbe fatto se sua figlia avesse deciso di non proseguire la gravidanza.

“In generale sono pro vita e penso che una persona debba prendersi le proprie responsabilità, ma ogni storia è diversa e va rispettata. Resterei in ogni caso vicina a mia figlia”, ha ammesso.