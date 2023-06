Michelle Hunziker, lo strano modo di stirare: in slip seduta sul pavimento

Michelle Hunziker, lo strano modo di stirare: il video è virale e i fan la coprono di complimenti per il risultato finale.

Michelle Hunziker ha uno strano modo di stirare. Tramite il suo profilo Instagram, la conduttrice svizzera si è mostrata ai fan mentre cerca di far tornare perfetti dei pantaloni bianchi.

Le vacanze sono arrivate anche per Michelle Hunziker, che ha già trascorso qualche giorno in Costiera Amalfitana insieme alle figlie Sole e Celeste e ad un gruppo di amici. La conduttrice svizzera, in occasione di una serata elegante, ha avuto bisogno di stirare un paio di pantaloni bianchi e ha mostrato la sua ‘impresa’ ai fan.

Michelle Hunziker: si stira in slip seduti sul pavimento

Con indosso solo un paio di slip e una canotta, Michelle si è seduta a terra, in bagno, e ha iniziato ad armeggiare con il ferro da stiro. I pantaloni bianchi sono adagiati sul pavimento e, tra le risate delle figlie Sole e Celeste, la Hunziker si è messa all’opera. “Stamattina invece… l’ultimo pantalone superstite“, ha esclamato la conduttrice svizzera in merito al capo di abbigliamento.

Il risultato finale è perfetto

“Alla fine ce l’ho fatta“, ha esclamato Michelle Hunziker mostrando ai fan i pantaloni bianchi perfettamente stirati. La conduttrice svizzera ha indossato il capo e si è goduta la serata con le figlie e gli amici.