Appresa la notizia della morte di Silvio Berlusconi, Michelle Hunziker ha svelato qual è stato l’ultimo regalo ricevuto dal Presidente. La conduttrice svizzera era molto legata a lui.

Michelle Hunziker: l’ultimo regalo di Silvio Berlusconi

Lunedì 12 giugno 2023, all’età di 86 anni, è morto Silvio Berlusconi. La sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole, visto che per molti era considerato quasi immortale. Michelle Hunziker ha appreso la notizia del suo decesso in vacanza, ma non ha potuto fare a meno di dedicargli un bellissimo pensiero. Non solo, la conduttrice svizzera ha anche svelato qual è stato l’ultimo regalo ricevuto dal Presidente.

Le parole di Michelle Hunziker

Michelle, via Instagram, ha dichiarato:

“Cara Silvio, l’ultima volta che ci siamo sentiti è quando mi hai regalato un meraviglioso ritratto della Madonna a cui tenevi tanto. Tengo custode nel cuore le parole che solo un uomo di grande profondità, come la tua, poteva dirmi”.

La Hunziker ha svelato che Berlusconi le ha regalato un ritratto della Madonna a cui Silvio teneva molto. Un dono prezioso, che Michelle custodirà per sempre.

Michelle Hunziker saluta Berlusconi

Dopo aver svelato l’ultimo regalo di Silvio Berlusconi, Michelle ha voluto salutarlo così: