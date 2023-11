Michelle Hunziker, tutto pronto per Natale: ecco i suoi addobbi

La conduttrice mostra ai suoi followers come ha addobbato la casa in vista del primo Natale con il nipotino e Alessandro Carollo

Anche in casa Hunziker è arrivata l’aria natalizia e la showgirl italo svizzera ha mostrato con orgoglio ai suoi followers le originali decorazioni nel suo appartamento.

È tutto pronto per accogliere il Natale: Michelle Hunziker si è organizzata in anticipo, scegliendo degli addobbi davvero sorprendenti. L’occasione è speciale, perché sarà la prima festa importante in compagnia del suo nipotino Cesare e del nuovo compagno Alessandro Carollo.

La conduttrice ha deciso di decorare l’albero utilizzando i toni del rosa e del bianco, che ricrea l’effetto della neve sia sui rami che sulle palline. Una scelta innovativa, che si discosta dal tradizionale abbinamento rosso-oro, portando originalità ed eleganza in casa Hunziker. Non solo, l’albero è abbellito da piume rosso fuoco che escono dai rami e ghirlande abbinate.

Ai piedi, poi, ci sono degli orsi polari che rendono il tutto ancora più spettacolare: si tratta di una mamma orsa in miniatura che abbraccia il suo cucciolo. Queste piccole statue abbelliscono ancora di più l’appartamento e rimandano al tema dell’amore materno.

Fiera delle sue scelte, Michelle Hunziker ha mostrato la casa addobbata in un video su Instagram. “Weekend…già nel mood natalizio”, ha scritto. I followers sono rimasti senza parole di fronte all’atmosfera natalizia che la conduttrice è riuscita a creare con un po’ di fantasia.