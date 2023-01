Michelle Hunziker sulla gravidanza di Aurora: la confessione inaspettata

Michelle Hunziker sta vivendo un momento magico e il merito è anche della gravidanza della figlia Aurora, che la renderà nonna per la prima volta.

La conduttrice svizzera ha fatto una confessione inaspettata.

Michelle Hunziker sulla gravidanza di Aurora

Aurora Ramazzotti sta per diventare mamma per la prima volta. Michelle Hunziker, dal canto suo, non vede l’ora di diventare nonna. Nella sua grande famiglia tutta al femminile arriverà un maschietto e la conduttrice svizzera non sta più nella pelle. Intervistata dal settimanale Chi, ha fatto una confessione inaspettata sulla gravidanza della primogenita. Ha dichiarato:

“Sarà il mio tesoro, è l’universo che mi ha regalato un maschietto dopo tutti questi anni che l’ho tanto desiderato. E non poteva essere più bella di così questa avventura che stiamo vivendo, che arriva da mia figlia”.

Aurora: se si è abbandonata alla gravidanza è anche merito di Michelle

La Hunziker ha proseguito:

“Ogni volta che ci penso mi emoziono, questa gravidanza che sta vivendo Aurora è come se la stessi vivendo io. Siamo talmente in simbiosi noi due… È qualcosa che a parole non si può descrivere. (…) Aurora penso che sia anche per questo che si è ‘abbandonata‘ a fare un figlio così giovane perché comunque ha mille progetti, mille obiettivi, ha un ragazzo splendido accanto, loro due si amano tantissimo… Ma sapere che hai una mamma vicino e che se hai bisogno di fare qualcosa c’è sempre qualcuno che ti tiene il bebè, ti mette in una condizione di tale tranquillità che ti permette di procreare presto. Se potete fatelo, non c’è niente di più bello. E non c’è niente di più creativo, quando fai un bambino batti anche Michelangelo”.

La vita privata di Michelle Hunziker

Michelle non vede l’ora di diventare nonna e ha già assicurato ad Aurora la sua completa disponibilità.

Molto probabilmente, ha tanto tempo a disposizione anche perché non ha più una vita privata impegnativa. In merito alla sfera sentimentale, ha dichiarato: