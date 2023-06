Michelle Hunziker ha confessato di essere stata vittima di violenza. La showgirl svizzera ci ha tenuto a sottolineare che a picchiarla non sono stati gli ex mariti, Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, ma un altro uomo che è stato al suo fianco.

Michelle Hunziker vittima di violenza

Intervistata dal settimanale Oggi, Michelle Hunziker ha rivelato di essere stata vittima di violenza. La conduttrice svizzera ha parlato più volte dello stalking, ma non era mai entrata nei dettagli dei soprusi subiti. “Anch’io sono stata picchiata da un uomo“, ha confessato Michelle sottolineando che non si tratta degli ex mariti Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi. Ha ammesso:

“Escludo i mariti, così sapete che non c’entrano, così nessuno può pensare a loro. La violenza che ho vissuto, l’ho vissuta molto prima…”.

La confessione di Michelle Hunziker

La Hunziker ha raccontato:

“A parte lo stalking, io non ho mai parlato a fondo di quello che ho subito. Però posso dirle che conosco ogni dettaglio, ogni singolo dettaglio, e le donne lo sentono, che io… La credibilità, quando fai qualcosa, ce l’hai perché le persone ti ‘leggono’, si rendono conto che tu le comprendi davvero, e io so esattamente che cosa capita nella psicologia di una donna che vive una violenza”.

Oltre allo stalking, da parte di una persona che le scriveva messaggi vomitevoli, Michelle è stata picchiata da un uomo che diceva di amarla.

Michelle picchiata da un uomo che diceva di amarla

Come è riuscita a fuggire dall’uomo che le faceva violenza? Michelle Hunziker ha ammesso: