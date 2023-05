Micol Incorvaia replica a Fiorello e Littizzetto: lo sfogo via social

Micol Incorvaia ha replicato alle recenti prese in giro fatte contro di lei da Rosario Fiorello e da Luciana Littizzetto.

Micol Incorvaia: la replica

Nei giorni scorsi Micol Incorvaia è stata protagonista dell’ironia e delle prese in giro della rete perché, attraverso i social, si era lamentata per l’arrivo di un corriere che l’avrebbe citofonato alle 9.30 finendo per svegliarla. Micol si era lamentata senza tenere conto che la maggior parte delle persone alle 9.30 siano già a lavoro e la questione non aveva mancato di sollevare critiche e polemiche in rete. Rosario Fiorello e Luciana Littizzetto hanno ironizzato sul comportamento dell’ex gieffina che, in queste ore, ha deciso di replicare via social.

“Per quanto riguarda la satira che è stata fatta, ho riso, ho riso anch’io, per quanto alcune uscite non fossero esattamente di buon gusto. Quello che mi ha fatto ridere di meno è stata la disinformazione e il modo in cui la disinformazione possa generare cattiveria. Cattiveria da parte di gente che non ha nulla a che fare con te, che non conosce la tua storia e che soprattutto non si documenta prima di prendersi la briga di insultarti”, ha tuonato Micol nelle sue stories, e ancora: “Prima di prenderti quella briga lì, prenditi quella di informarti meglio perché se le persone avessero visto le Stories avrebbero capito che il tono era ironico e che io chiarivo che il fatto che stessi subendo dei ritmi di vita sfalsati, che non corrispondevano più ai ritmi di vita reale, che io stavo male per i ritmi sonno – veglia completamente andati.”

In tanti sui social sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda e si chiedono se la sorella minore di Clizia Incorvaia tornerà a parlare della questione.