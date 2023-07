Micol Olivieri ha condiviso con i fan uno sfogo dal sapore amaro. L’ex attrice de I Cesaroni ha ricevuto delle critiche, ovviamente alle spalle, mentre era al ristorante con la famiglia e alcuni amici.

Con una serie di Instagram Stories, Micol Olivieri ha raccontato un fattaccio spiacevole di cui è stata protagonista al ristorante. L’ex attrice de I Cesaroni è andata a cena fuori con la famiglia e alcuni amici, quando le cameriere, pensando di non essere ascoltate, hanno iniziato a parlare male di lei.

Micol ha raccontato:

“L’altra sera ero in un ristorante con degli amici e dei bambini e mentre preparavano il tavolo, una cameriera dice all’altra senza sapere di essere vicino ad un’amica ‘Certo che i social fanno dei miracoli. Poi la vedi dal vivo…’. (…) Sono davvero infastidita. Mi sono sentita violata in un momento quotidiano. Io sono una persona che non mi preparo molto e lo rifarei sempre perché non mi interessa. La cosa che mi fa rosicare è che io sui social non utilizzo un ca**o di filtro. Non mi modifico le foto e la gente pur di dire la solita frase fatta… Si evince la vera cattiveria delle donne. Ma poi ditemelo in faccia”.