L’attrice Micol Olivieri, divenuta popolare nella serie televisiva I Cesaroni, ha risposto su Instagram alle critiche seguite ad alcune sue dichiarazioni sugli ingaggi in televisione.

“Sei stata intrappolata solo nel tuo vecchio ruolo”

Micol Olivieri aveva dichiarato di aver abbandonato la televisione in quanto non paga abbastanza, in particolare Mediaset.

“Non frequenta i salotti Mediaset, perché non la chiamano, visto che non ha nulla da dire“, aveva commentato un utente. “Ci sarà un motivo se non hai continuato come attrice”, aveva scritto un altro. E ancora: “Sicuramente a breve la vedremo al Grande Fratello, ché la pagano bene. Persone come lei dovrebbero andare in fabbrica invece di sparare c*****e” e “non hai avuto successo come attrice, perché sei stata intrappolata solo nel tuo vecchio ruolo. Alessandra Mastronardi è riuscita a fare una bella carriera”.

“Leggo queste c*****e da quando ho 13 anni”

Micol Olivieri ha prontamente risposto alle critiche tramite le sue storie di Instagram. “Capite che se dessimo peso a tutto quello che la gente dice su di noi smetteremmo di essere chi siamo. Leggo queste c*****e da quando ho 13 anni. Ci sono stati momenti difficili in cui mi sono sentita sopraffatta dalle parole delle persone. Io so ormai da tempo chi sono e cosa ho costruito”, ha scritto l’attrice.

