Diventata famosa grazie alla fiction Mediaset I Cesaroni, Micol Olivieri ha confessato che non aspira a tornare a lavorare in tv. A suo dire, i soldi che ti danno per partecipare a format televisivi sono pochi.

Micol Olivieri non aspira a lavorare a Mediaset

Tramite il suo profilo Instagram, Micol Olivieri si è raccontata un po’ ai fan. Da tempo, la ragazza diventata famosa per il ruolo di Alice nella fiction I Cesaroni non lavora nel mondo della tv. Ha preferito impegnarsi nei social e, ad oggi, è un’influencer molto seguita. E’ per questo e anche per la paga che non mira a lavorare a Mediaset.

Micol Olivieri: in tv non si guadagna

In risposta ad una fan che le chiedeva quanto si guadagnasse partecipando alle trasmissioni tv, Micol ha risposto:

“No, non si guadagna molto. Ammetto che è una vita che non vado nei salotti Mediaset perché non è mai stata la mia massima aspirazione. Ho tante cose da dire ma preferisco dirle sui social. I soldi della televisione sono davvero pochi. C’è stato un grande cambiamento negli ultimi anni che neanche avete idea”.

Micol Olivieri: i guadagni di Mediaset

