Migranti, naufragio al largo della Tunisia: quattro morti e tre feriti

Secondo quanto riporta Alarm Phone, si è verificato un naufragio al largo della Tunisia che ha causato la morte di quattto migranti. Tre i feriti ricoverati in ospedale. Ancora ignoto il numero dei dispersi.

Migranti, naufragio in Tunisia: quattro morti

Nella notte tra il 23 aprile e il 24 aprile 2022, al largo della Tunisia si è verificato un naufragio che ha causato la caduta in mare di alcuni migranti.

A comunicare la tragedia è Alarm Phone, associazione che monitora l’attraversamento del Mediterraneo da parte di profughi e migranti.

Secondo i media locali, nel naufragio sono stati recuperati quattro corpi senza vita, mentre altri tre sono stati ricoverati in ospedale. Al momento non è noto il numero dei dispersi.

Imbarcazione capovolta al largo della coste libanesi

Sempre nella giornata del 23 aprile un’altra imbarcazione si era capovolta al largo delle coste libanesi, a 85 chilometri a nord dalla capitale Beirut.

Come riporta un comunicato del Ministro dei Lavori pubblici e Trasporti Ali Hamie, dei sessanta migranti presenti sul barcone, è stata recuperata la salma di un bambino e altri 45 sono stati tratti in salvo, ma degli altri passeggeri ancora non giungono notizie.

L’appello dell’Ong

“C’è bisogno di rotte sicure e di abolire il regime dei confini dell’Unione europea“, esorta l’organizzazione alla luce delle due tragedie accaudute nel Mediterraneo.

Tornando sull’imbarcazione rovesciata al largo di Beirut, Alarm Phone aggiunge: “Dicono che hanno le gambe congelate perchè l’acqua sta entrando nella barca. Le autorità sono state informate dall’una di notte, ma finora niente. Hanno bisogno di un salvataggio urgente ora“.