Migranti tentano di attraversare il Canale della Manica: 5 i morti confermati

Un nuovo naufragio è stato confermato nei pressi del Canale della Manica che ha causato la morte di 5 persone tra cui un bambino, mentre 48 sono le persone tratte in salvo.

Naufragio nel Canale della Manica

Stando a quanto condivido dalla Guardia Costiera francese c’è stato un nuovo tentativo di attraversamento del Canale della Manica da parte di alcuni migranti che si è però trasformato in un naufragio. Per il momento le vittime confermate sono cinque, tra cui anche un bambino, e non è chiaro se tale numero aumenterà.

La maggior parte dei migranti è stata fortunatamente tratta in salvo, parliamo infatti di 48 persone che sono state portate al sicuro. Purtroppo non è la prima volta che nella zona si registrano casi del genere, proprio di recente, parliamo della notte tra il 13 ed il 14 gennaio di quest’anno, altre cinque persone hanno perso la vita al largo del comune di Wimereux nel tentativo di raggiungere un’imbarcazione che le avrebbe portate in Inghilterra.

Per il momento non si hanno informazioni sullo stato di salute delle 48 persone tratte in salvo dalla Guardia Costiera francese.