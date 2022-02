Effetto sanzioni contro la guerra, nave russa bloccata nel canale della Manica

Nelle ore in cui Kiev sta per cadere arrivano i primi effetti delle sanzioni contro l'aggressione con una nave russa bloccata nel canale della Manica

Primi effetti delle sanzioni decise da Ue ed Usa contro l’aggressione e la guerra che Mosca sta portando all’Ucraina, una nave russa è stata bloccata nel canale della Manica. I media spiegano che per effetto delle decisioni prese contro la politica di Vladimir Putin le cui truppe stanno chiudendo l’assedio su Kiev in queste ore la “Baltic Leader” è stata intercettata e sequestrata dalle autorità francesi e scortata in porto.

Nave russa bloccata nella Manica, è in porto a Boulogne-Sur-Mer

A procedere la marina francese, che ha intercettato la rotta interna della nave diretta a San Pietroburgo ma che stava attraversando acque contigue alle territoriali sotto il controllo di Parigi. In merito c’è una nota ufficiale che spiega come “la nave cargo chiamata “Baltic Leader”, che trasportava automobili” sia stata “intercettata nella notte dalla Marina francese e scortata nel porto di Boulogne-Sur-Mer”. Il comunicato spiega poi che l’azione è avvenuta “per richiesta del governo francese che sospetta che nave appartenga ad una società colpita dalle sanzioni contro Mosca”.

Indagini sul natante mentre l’ambasciata russa chiede spiegazioni

In merito c’è un’appendice investigativa con cui la nota chiarisce che la polizia di frontiera francese sta “indagando sulla nave” e che “l’equipaggio a bordo sta collaborando”. A dare mensione di questi ultimi sviluppi è stata la britannica Bbc nei minuti successivi all’attracco della nave in porto. Dal canto suo l’agenzia russa Ria ha spiegato che l’ambasciata russa in Francia ha chiesto chiarimenti alle autorità francesi.