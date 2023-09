Papa Francesco si è recato in visita a Marsiglia dove ha incontrato il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. In questa occasione, il sommo pontefice ha affrontato la criticità legata al tema dell’immigrazione, un argomento complesso che non smette di tenere banco in questi ultimi giorni: “L’immigrazione non è un’urgenza momentanea, ma un dato di fatto dei nostri tempi”, sono state le sue parole.

Migranti, l’intervento di Papa Francesco da Marsiglia

Durante il suo intervento, il Papa ha evidenziato che oltre al diritto di emigrare, c’è anche quello di “non emigrare”. A tale proposito ha spiegato che è necessario “assicurare, secondo le possibilità di ciascuno, un ampio numero di ingressi legali e regolari, sostenibili grazie a un’accoglienza equa da parte del continente europeo, nel contesto di una collaborazione con i Paesi d’origine. Dire ‘basta’, invece, è chiudere gli occhi; tentare ora di ‘salvare sé stessi’ si tramuterà in tragedia domani”.

“Chi rischia la vita non invade”

Non ultimo Papa Francesco ha parlato della tragedia che giorno dopo giorno si consuma nelle acque del mare Mediterraneo: “Troppe persone, in fuga da conflitti, povertà e calamità ambientali, trovano tra le onde del Mediterraneo il rifiuto definitivo alla loro ricerca di un futuro migliore. E così questo splendido mare è diventato un enorme cimitero, dove molti fratelli e sorelle sono privati persino del diritto di avere una tomba, e a venire seppellita è solo la dignità umana”.