Mila Suarez contro Soleil Sorge: a La Pupa e il Secchione Show va in scena l'ennesimo scontro trash.

Nel corso della seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show, Mila Suarez si è scagliata ancora una volta contro Soleil Sorge. La modella marocchina ha paragonato la sua esperienza nel reality di Barbara D’Urso con quella dell’influencer al GF Vip.

Mila Suarez contro Soleil Sorge

Fino alla fine de La Pupa e il Secchione Show, Mila Suarez e Soleil Sorge continueranno a regalare scontri trash: questo, ormai, è chiaro. Nel corso dell’ultima diretta, la modella marocchina e l’influencer italo-americana hanno avuto un altro scambio di battute al vetriolo. Ad iniziare l’attacco è stata Mila, ma l’assist le è stato fornito da Soleil. “Non è che ha fatto chissà cosa, ma è proprio il modo di lanciarsi così velocemente“, ha dichiarato la Sorge in merito all’avvicinamento della Suarez al secchione Mirko Gancitano.

Quest’ultimo, per quanti non lo sapessero, è il promesso sposo di Guenda Goria.

L’attacco della modella marocchina

Mila, senza scomporsi minimamente, ha replicato:

“Come hai fatto anche te. Hai fatto la stessa cosa. Senti da che pulpito. Mi hai dato uno zero come giudizio, anche tu per me sei uno zero”.

La Suarez, ovviamente, si riferisce all’avvicinamento di Soleil ad Alex Belli durante il GF Vip 6.

La Sorge, neanche a dirlo, non ha incassato in silenzio: “Evita di paragonarti a me tesoro, qua quella che giudica sono io“. Mila, dopo questo scambio di battute, ha avuto un confronto con Guenda Goria e ha cercato di tranquillizzarla.

La frecciatina di Mila

Parlando con Guenda, Mila ha lanciato l’ennesima frecciatina a Soleil:

“Guenda puoi tranquillizzarti, fa parte del gioco, ma io non tocco gli uomini fidanzati o sposati“.

In questa circostanza, la Sorge ha incassato il colpo senza replicare. Di certo, la concorrente de La Pupa e il Secchione e l’opinionista continueranno a regalare ai telespettatori scontri al vetriolo.